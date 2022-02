L’Italia ci ha messo il cuore, ma troppo tardi. Con la Danimarca cenerentola del girone (una vittoria e sette sconfitte) è arrivata la seconda vittoria consecutiva (10-3) dopo il successo sui campioni olimpici statunitensi

Purtroppo, la vittoria della Cina sulla Svizzera per 6-5, elimina matematicamente gli azzurri dalla corsa alle semifinali con un turno d’anticipo. Le nazionali già qualificate alle semifinali sono Gran Bretagna (7-1), Svezia (7-1), Canada (5-3).

I cinesi hanno ribaltato all'ultimo end una gara serratissima contro gli elvetici: i due punti infilati all'ultima mano suonano come una condanna per gli azzurri, che in caso di aggancio in classifica perderebbero comunque agli scontri diretti. Inutile la vittoria per 8-6 della Gran Bretagna sulla Russia, che avrebbe potuto tenerci in vita solo in caso di risultato diverso tra Svizzera e Cina.

La cronaca del match

La prima metà di gara si snoda sul gioco di freeze e tanto studio. La discriminante che ci lancia avanti è l’inefficienza dello skip danese Mikkel Krause, che fa registrare un misero 30% nei takeout al termine dei primi 5 end. Gli italiani impiegano una frazione per carburare: la Danimarca sfrutta un fallace gioco di sponda di Joel Retornaz, e si trova con l’opportunità di imporre un tris a freddo. Krause però, non sfrutta al meglio il suo martello, accontentandosi di due punti.

L’Italia può tornare immediatamente in carreggiata al secondo end: la Danimarca manca completamente bersaglio al terzultimo e penultimo tiro, permettendo a Retornaz di togliere dalla casa l’unica stone scandinava velenosa. 2-2 e partita in discesa. Successivamente, gli azzurri rubano la prima mano del match grazie alla miopia di Krause, decisamente lontano dal focus ottimale per incidere nei momenti clou. I danesi rientrano in gara poco prima del break, cedendo il martello sul 3-5.

Bocciata perfetta di Retornaz, quattro punti per l'Italia

Al ritorno dalla pausa, gli azzurri rifilano lo strattone letale: col martello nuovamente a disposizione, tengono lontani i danesi dalla casa. La bocciata di Retornaz permette all’Italia di imporre quattro punti pesanti, volando sul 9-3. La Danimarca sventola bandiera bianca al settimo end, una volta incassato il 10-3 finale.

La Danimarca sbaglia l'ultimo tiro, l'Italia stravince

IL CALENDARIO DELL'ITALIA

Giovedì 10 febbraio - 07.05 Italia-Gran Bretagna ( 5-7 )

( ) Venerdì 11 febbraio - 02.05 Italia-Svezia ( 3-9 )

( ) Sabato 12 febbraio - 07.05 Italia-Cina ( 9-12 )

( ) Domenica 13 febbraio - 02.05 Italia-Russia ( 7-10 ), 13.05 Italia-Svizzera ( 8-4 )

( ), 13.05 ( ) Lunedì 14 febbraio - 07.05 Italia-Canada (3-7)

Martedì 15 febbraio - 13.05 Italia-USA (4-10)

Mercoledì 16 febbraio - 07.05 Italia-Danimarca (10-3)

Giovedì 17 febbraio - 02.05 Italia-Norvegia

