Per Stefania Constantini e Amos Mosaner il cielo è sempre più blu: il magico duo italiano di curling doppio misto ha affondato anche la Cina di SuYuan Fan e Zhi Ling col punteggio finale di 8-4, firmando così una settima storica vittoria consecutiva. In classifica, l’Italia pone una seria ipoteca sul primo posto nel girone, dopo aver già conquistato la certezza matematica della qualificazione in semifinale grazie alla vittoria per 7-5 sulla Gran Bretagna

In virtù della sudatissima vittoria canadese sulla Repubblica Ceca (6-5 all'extra end), il match decisivo per blindare il 1° posto nel girone sarà contro la Svezia, alle 13.05 di domenica 6 febbraio. Con una vittoria, l'Italia potrebbe comunque archiviare la pratica 1° posto con un turno d'anticipo.

La cronaca della gara

Con testa sgombra da pressioni indotte dalla classifica, gli azzurri comandano il match dall’inizio alla fine: per due end consecutivi, il duo italiano ruba la mano ai cinesi volando sul 4-0: il primo end porta a casa 3 punti d’oro per gli azzurri, furbi nell’accerchiare la stone cinese nel button, per poi spazzarla via con un lancio chirurgico di una Stefania Constantini in stato di grazia.

Altro capolavoro di Constantini! Tre punti per l'Italia

Un cauto gioco di guardie premia nuovamente gli azzurri al secondo end, relegando i padroni di casa a un passivo di 0-4. Al culmine della prima frazione di gara, Constantini ci regala un’altra bocciata da cineteca, a tarpare le ali della rimonta cinese prima del break.

Bocciata pazzesca e sorriso, Constantini è una meraviglia

Sul 5-1, gli azzurri incappano in un fisiologico calo di tensione: un errore in bocciata di Amos Mosaner apre la strada a tre punti facili per i cinesi, che accorciano drasticamente al quinto end sul 5-4. Ma una gestione impeccabile del vantaggio permette agli Azzurri di condurre in porto anche questa settima vittoria: ancora una volta, Constantini e Mosaner trionfano per freddezza, fluidità e una comunicazione eccellente. Risparmiando persino un power play, gli azzurri non concedono nemmeno un punto negli end successivi al quinto, chiudendo sull’8-4.

"Il tiro più inutile della storia!" Follia di Ling

La classifica aggiornata

NAZIONE GIOCATE VITTORIE SCONFITTE Italia (Q) 7 7 0 Canada 7 5 2 Gran Bretagna 7 5 2 Svezia 8 5 3 Norvegia 7 4 3 USA 7 3 4 Rep. Ceca 8 3 5 Svizzera 7 2 5 Cina 8 2 6 Australia 8 1 7

DOPPIO MISTO, GLI IMPEGNI DEGLI AZZURRI

Domenica 6 febbraio, ore 13.05: Italia-Svezia (girone)

Lunedì 7 febbraio, ore 2.05: Canada-Italia (girone)

Lunedì 7 febbraio, ore 13.05 SEMIFINALI DOPPIO MISTO

Martedì 8 febbraio, ore 7.05 EVENTUALE FINALE PER IL BRONZO

Martedì 8 febbraio, ore 13.05 EVENTUALE FINALE PER L'ORO

*orario italiano

