Curling

Olimpiadi Invernali - Joël Retornaz dopo la sconfitta contro la Svezia: "Prime due partite non all'altezza"

PECHINO 2022 - Lo skipper della nazionale italiana di curling, Joël Retornaz, amareggiato per il pesante ko contro la Svezia: "Per vincere queste partite dobbiamo fare delle performance di alto livello e oggi non siamo riusciti".

00:00:24, Ieri A 05:49