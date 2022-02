Curling

Pechino 2022, Curling - Che Italia! Gli azzurri Constantini e Mosaner superano la Svizzera all'extra end: gli highlights

PECHINO 2022 - Seconda gara e seconda vittoria per l'Italia nel curling. Nel torneo doppio misto, gli azzurri battono la squadra svizzera per 8-7 all'extra end. Match combattuto contro i vice campioni olimpici in carica, vinto grazie al punto finale di Stefania Constantini. L'Italia si porta in testa al girone a pieni punti, insieme a Cina e Gran Bretagna. Domani altri due incontri.

00:03:00, 28 minuti fa