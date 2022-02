Pedro Almeida tornerà in azione nel FIA European Rally Championship con una Rally2 in Portogallo.

Dopo essere andato a podio in ERC4 Junior, l'idolo locale salirà su una Škoda Fabia Rally2 della The Racing Factory per il Rally Serras de Fafe – Felgueiras – Cabreira e Boticas che apre la stagione ERC l'11-13 marzo.



Il 24enne avrà al suo fianco Mario Castro come nuovo navigatore.



Foto: Facebook.com/pedroalmeidaracing

