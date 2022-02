Jean-Baptiste Franceschi dovrà aspettare fino al Rally di Croazia di aprile per correre nel FIA Junior WRC.

Il Campione ERC3 e ERC3 Junior del 2021 avrebbe dovuto iniziare la sua stagione a livello mondiale al Rally di Svezia questa settimana. Tuttavia, con il suo recupero dalle lesioni subite al Rally du Var lo scorso novembre non è ancora completo e il 26enne talento francese è stato costretto a ritardare il suo debutto sulla Ford Fiesta Rally3 di M-Sport Poland.



"Continueremo la nostra avventura nel Junior WRC grazie alla nostra vittoria nel ERC3 Junior lo scorso anno", ha detto Franceschi. "Purtroppo non sarò in grado di partecipare alla Svezia questo fine settimana che è il primo round del campionato perché non ho ancora recuperato al 100%. Posso dire che sono vicino a tornare in forma e più determinato che mai.



"La nostra stagione inizierà in Croazia, sull'asfalto per il secondo round. Ci sono cinque gare e i contano i migliori quattro risultati. L'ultimo round varrà doppio e in ogni crono più veloce si guadagna un punto extra, quindi siamo ancora in una buona posizione per combattere con Anthony Gorguilo per cercare di vincere questa nuova sfida. Saremo coi colori di M-Sport quest'anno sulla nuovissima Ford Fiesta Rally3 che è una vettura a quattro ruote motrici. Non vedo l'ora".



Mentre Franceschi sarà assente in Svezia, Sami Pajari, il pilota che ha battuto per un doppio titolo ERC nel 2021, cercherà di vincere il Junior WRC per la seconda volta.

