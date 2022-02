Crescere sarà la chiave per Alberto Battistolli in questa stagione del FIA European Rally Championship.

Il 24enne talento italiano sta ancora facendo esperienza a livello internazionale, ma è stato presente in Top15 nel 2021.



Parlando prima del Rally Terra Valle del Tevere di questo fine settimana, un evento in Italia, Battistolli ha spiegato che nel 2022 l'obiettivo è migliorare.



"Le mie aspettative sono di continuare il mio percorso di crescita nell'ERC e di vedere se c'è un miglioramento dopo l'anno scorso, per crescere nello stesso modo - ha detto Battistolli - Voglio fare meglio in termini di tempo, di fiducia e di tutte le cose che distinguono i piloti che hanno un percorso di crescita continuo".



Il Rally Serras de Fafe - Felgueiras - Cabreira e Boticas apre la stagione ERC 2022 dall'11 al 13 marzo.



Grazie a Gianluca Nataloni, Rallylink.it

