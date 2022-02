Simone Tempestini si prepara per il FIA European Rally Championship con un evento in questo fine settimana.

Il trevigiano - che corre con licenza rumena - sarà al via del Rally Terra Valle del Tevere al volante di una Škoda Fabia Rally2 Evo gestita dalla Keane Motorsport e co-pilotato da Sergiu Itu.



La sua uscita è un preludio alla sua prossima stagione ERC, che inizia al Rally Serras de Fafe - Felgueiras - Cabreira e Boticas l'11-13 marzo, seguito dal Rally delle Azzorre del 25-27 marzo.



Il ritorno di Tempestini a Fafe il mese prossimo è atteso con impazienza dopo la sua partecipazione l'anno scorso.



Fresco di sesto titolo rumeno, il veneto era stato secondo nella PS1, terzo nelle PS2, PS3 e PS5, prima di essere il più veloce di tutti sulla PS6 davanti a Dani Sordo.



Un errore nella PS7 lo ha fatto scivolare indietro, ma nella fase finale della prima tappa quando una pietra ha rotto lo sterzo della sua Škoda, costringendolo al ritiro e all'addio ai sogni di gloria in ERC-MICHELIN Talent Factory.



Delle sue prospettive per il 2022, Tempestini ha detto: "Inizieremo la nostra preparazione per la nostra stagione 2022 questo fine settimana dopo alcuni test. Dopo di che avremo Fafe e Azzorre e poi decideremo il nostro programma completo, ma sono previsti sei rally, tra cui Polonia e Roma, e lavoreremo ancora per essere in grado di fare almeno un altro evento".



"Siamo tornati dai nostri vecchi amici e partner affidabili alla Keane Motorsport, con cui abbiamo vinto il JWRC e i nostri primi due titoli rumeni. Vorremmo ricominciare da dove ci siamo fermati l'anno scorso, a Fafe, ma con un po' più di fortuna".

