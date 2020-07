Cais: “Torneremo più forti”

-

Erik Cais al debutto in FIA ERC1 Junior Championship non può dire di essersi divertito tanto, però nella seconda tappa del Rally di Roma Capitale ha mostrato il suo potenziale.

Il ceco ha commesso un errore nella PS1 rompendo la sospensione della sua Ford Fiesta R5 MkII, ma con Jindřiška Žáková è rientrato domenica migliorando il passo e anche le note, cosa su cui ammette di dover lavorare.



“Purtroppo sono stato troppo veloce con gomme fredde e ad un certo punto ho colpito un ponte distruggendo la sospensione. Ci siamo dovuti ritirare per forza, ma son tornato per la Tappa 2. Debbo lavorare di più sulle note, una R2 è diversa da una R5, che è più veloce, quindi dovrò cambiare il sistema. Ci ho già provato, ma non è stato abbastanza. Sono felice che gli organizzatori abbiano messo in piedi questo rally, ringrazio famiglia, partner e team che mi hanno portato qui. Mi dispiace per sabato, ma torneremo più forti", ha detto il pilota dello Yacco ACCR Team.

