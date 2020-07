-

Dopo aver brillato al Rally di Roma Capitale del FIA European Rally Championship lo scorso anno, Andrea Crugnola continua a dimostrare il suo valore imponendosi al Rally Internazionale del Casentino.

Il varesino, visto in ERC3 Junior qualche anno fa e più veloce in 13 PS su 16 nella Capitale durante l'evento dell'ERC 2019, affiancato da Pietro Ometto ha portato al successo la sua nuova Citroën C3 R5 gommata Pirelli in 6 PS su 7 rifilando oltre 20" agli inseguitori.



“Il livello era molto alto, ho cercato di trovare subito il passo in vista del Rally di Roma Capitale - ha commentato Crugnola - Abbiamo lavorato sulla macchina cercando assetti e provando cose che ci torneranno utili, anche se non sempre siamo stati veloci".



"Già tre anni fa lottai per il successo e ora sono riuscito a coglierlo, sono partito molto bene con la Citroën C3, mi piace molto e si addice al mio stile di guida. Abbiamo ancora del margine di crescita, ma per me l'auto ha un grande potenziale, così come le Pirelli, che sono andate veramente bene nonostante il gran caldo. Sono molto contento, è il giusto modo per ricominciare coi rally".



Dichiarazioni raccolte da Gianluca Nataloni (Rallylink.it)

ERC ERC 2020: il sistema di punteggio IERI A 04:00

The post Crugnola vince il Casentino appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC ERC Junior: Molle spera in un buon test pre-Roma 03/07/2020 A 04:00