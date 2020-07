-

Boštjan Avbelj farà la sua prima uscita nel FIA European Rally Championship al Rally di Roma Capitale dopo anni di corse in pista.

Lo sloveno guiderà una Škoda Fabia Rally2 Evo e per lui sarà il sesto rally in carriera.



“Sono felice di essere qui con questi ragazzi - ha detto Avbelj, che si è allenato al Rally Internazionale del Casentino terminando quarto - Vengo dalla pista e l'anno scorso ho debuttato nei rally, quindi non ho molti km alle spalle, ma spero di poter fare bene".



Avbelj è stato uno dei tanti che ieri si è recato a Strangolagalli per i test.



“Abbiamo provato alcune cose e sono fiducioso per il weekend", ha concluso il pilota della Lema Racing-AS2005



The post Dalla pista ai rally: ecco Avbelj a Roma nell'ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

