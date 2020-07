-

Dominik Dinkel sa che in FIA ERC1 Junior Championship saanno tante le sfide che lo attendono.

Al Rally di Roma Capitale (24-26 luglio), il tedesco ed Ursula Mayrhofer si presentano senza alcuna esperienza, ma vogliosi di fare bene passo dopo passo con la loro Škoda Fabia Rally2 Evo.



“Il Rally di Roma sarà molto difficile perché è tutto nuovo per noi e la competizione elevatissima - ha detto il pilota della Brose Motorsport - Vogliamo fare un passo per volta, il mio obiettivo è finire la gara e acquisire esperienza con la macchina".



“Non ho mai corso in Italia e non so le PS, proverò a trovare un buon ritmo. Ho provato la Fabia Evo negli ultimi due eventi della serie tedesca del 2019, solo che abbiamo avuto un incidente e quindi di fatto è il primo rally con questa macchina".

ERC Landa concentrato sul debutto in ERC3 Junior DA 2 ORE

The post Dinkel: “In ERC1 Junior per crescere passo dopo passo” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Intervista con Alexey Lukyanuk DA 17 ORE