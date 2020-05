Doppia Ostia per l’ERC

-

Il FIA European Rally Championship quest'anno affronterà due Super Speciali sul lungomare di Ostia.

Gli organizzatori del Rally di Roma Capitale, primo round della serie previsto per il 24-26 luglio, hanno infatti scelto di raddoppiare l'appuntamento che sarà apertura e chiusura della gara.



Negli anni scorsi Ostia aveva ospitato la SSS alla domenica sera e anche nel 2020 la tradizione resterà con l'appuntamento per le 19;15. La novità è invece l'apertura, prevista per le 19;40 sempre sulle rive del Tirreno.

