Il FIA European Rally Championship avrà un nuovo logo quando la stagione 2022 prenderà il via il mese prossimo.

Il promotore dell'ERC, WRC Promoter, ha preso ispirazione dal logo del FIA World Rally Championship per sviluppare il suggestivo design, che presenta le iniziali ERC come elemento centrale, mentre incorpora anche la familiare stella blu della serie.



Il nuovo logo include anche quello della FIA e sotto riporta la dicitura European Rally Championship.



Sarà riportato su tutte le auto che partecipano agli eventi ERC come marchio ufficiale, sulla grafica televisiva, sul materiale promozionale e sul nuovo sito web ERC, che sarà lanciato nelle prossime settimane.



"La presentazione di oggi del logo del FIA European Rally Championship è il prossimo passo significativo verso l'emozionante inizio della nuova era dell'ERC. Questa porterà una maggiore rilevanza al Campionato Europeo, elevandolo al livello successivo con l'integrazione della nostra strategia di successo WRC+ All Live e l'introduzione del Power Stage.



"Ora torniamo al nostro instancabile lavoro dietro le quinte in preparazione dell'evento di apertura della stagione 2022 al Rally Serras de Fafe e Selgeuiras, che è a meno di un mese di distanza".

