Il FIA European Rally Championship conferma la nuova categoria ERC Open per il 2022.

Esclusivamente per Rally2 Kit, vetture omologate Gruppo N4 e RGT, l'ERC Open è stata istituita da WRC Promoter, il nuovo promotore dell'ERC da questa stagione.



Si tratta di un riconoscimento del crescente interesse per il regolamento Rally2 Kit, oltre alla domanda da parte dei piloti desiderosi di competere a livello internazionale con macchine di gruppo N4 e RGT.



L'ERC Open utilizzerà la stessa assegnazione di punti delle altre categorie ERC con i concorrenti che terrano conto dei loro migliori sei risultati su otto.



Iain Campbell, manager dell'ERC, ha detto: "Oltre ad essere il trampolino di lancio stabilito per i piloti che puntano ai vertici dello sport passando dal livello nazionale, l'ERC è un campionato per tutti e l'ERC Open riflette molto questo. Avendo monitorato l'aumento di popolarità delle Rally2 Kit, era importante continuare a fornire uno sbocco per queste auto e i loro piloti e squadre per competere a livello internazionale. È anche chiaro che c'è ancora un interesse per il Gruppo N4 e le auto RGT e con la Coppa FIA RGT che condivide tre turni dell'ERC quest'anno, dunque era logico includere le auto RGT nell'ERC Open".



Un kit perfetto per l'ERC



Rally2 Kit offre auto a quattro ruote motrici a basso costo e incoraggia l'ingegnosità tecnica degli operatori indipendenti. Esempi di auto Rally2 Kit - con un "kit" fornito da ORECA - utilizzate nell'ERC nel 2021 includevano la Škoda Fabia, la Suzuki Swift e la Toyota Yaris. Un'Audi A1 quattro del team EKS JC di Mattias Ekström, in collaborazione con l'azienda sudafricana Rally Technic, è stata sviluppata e testata dall'ex campione ERC Junior Emil Bergkvist.



Grandi nomi in azione



Oltre alle auto in kit Rally2, l'ERC Open avrà nomi storici del rally attraverso il Gruppo N4 e RGT. Il gruppo N4 è il dominio della Mitsubishi Lancer e della Subaru Impreza, mentre l'Abarth 124 rally, l'Alpine A110 RGT e la Porsche 997 GT3 sono costruite secondo i regolamenti RGT.



Titoli ERC in palio



Oltre all'ERC Open, i seguenti titoli saranno premiati nell'ERC nel 2022:



Campionato europeo FIA per piloti e copiloti (vetture Rally2)

FIA ERC3 per piloti e co-piloti (vetture Rally3)

FIA ERC4 per piloti e copiloti (vetture Rally4 e Rally5)

FIA ERC4 Junior per i piloti di età non superiore ai 27 anni al 1 ° gennaio 2022, in competizione con vetture Rally4 o Rally5 con pneumatici Pirelli

FIA European Rally Championship per squadre (per vetture Rally2, Rally3, Rally4, Rally5)



Calendario ERC 2022



Round 1: Rally Serras de Fafe - Felgueiras - Cabreira e Boticas (Portogallo, terra), 12-13 marzo 2022

Round 2: Rally delle Azzorre (terra), 26-27 marzo 2022

Round 3: Rally Islas Canarias (asfalto), 13-14 maggio 2022

Round 4: Rally di Polonia (terra), 11-12 giugno 2022

Round 5: Rally Liepāja (terra), 2-3 luglio 2022

Round 6: Rally di Roma Capitale (Italia, asfalto), 23-24 luglio 2022

Round 7: Barum Czech Rally Zlín (asfalto), 27-28 agosto 2022

Round 8: TBC

Ad

ERC Soria vince anche in inverno IERI A 07:15

ERC Meeke sviluppa la nuova Fabia 14/02/2022 A 07:57