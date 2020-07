ERC Junior: Landa e l’importanza di provare

-

Nikolai Landa si sta preparando per la stagione 2020 del FIA ERC3 Junior Championship che inizierà al Rally di Roma Capitale.

L'austriaco ha preso parte al Rally Velenje in Slovenia lo scorso weekend, ma nella PS5 si è capottato, come possiamo vedere dall'immagine sopra.



Landa e il suo co-pilota e papà Günther stanno bene e hanno confermato che i danni alla Ford Fiesta Rally4 del team di Beppo Harrach, DriftCompany, non ha riportato danni seri.



“Siamo fortunati ad avere i migliori meccanici alla DriftCompany, la macchina è già stata riparata ed è pronta", ha dichiarato papà Landa.



