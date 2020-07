ERC Rally di Roma Capitale, dati e statistiche

-

Il Rally di Roma Capitale (24-26 luglio) segnerà l'inizio di stagione del FIA European Rally Championship 2020. Ecco un po' di dati e statistiche.

Dati

Gara: FIA European Rally Championship round 1 di 6*

Quando: 24-26 luglio 2020

Dove: Fiuggi, vicino a Roma, Italia

PS: 15

Distanza: 197,80km

Fondo: asfalto

Precedenti ERC (dal 2004): 3 (2017-2019)

*Valido per: FIA ERC2, FIA ERC3, FIA ERC1 Junior, FIA ERC3 Junior, FIA European Rally Championship – Team, Abarth Rally Cup



Albo d’oro

2019: Giandomenico Basso/Lorenzo Granai (Škoda Fabia R5)

2018: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2017: Bryan Bouffier/Xavier Panseri (Ford Fiesta R5)

2016: Umberto Scandola/Guide D’Amore (Škoda Fabia R5) (Non ERC)

2015: Umberto Scandola/Guide D’Amore (Škoda Fabia R5) (Non ERC)



Grandi numeri

La entry list per il primo round del FIA European Rally Championship è finalmente stata svelata dagli organizzatori di Motorsport Italia. Eccone i numeri.



87:gli equipaggi che prenderanno parte al Rally di Roma Capitale, prima gara di FIA European Rally Championship e Campionato Italiano Rally.



56:i piloti del FIA European Rally Championship (87%).



42:le vetture Rally2 presenti, 29 dell’ERC.



25:i piloti dell’ERC Junior, 12 ERC1 Junior (per le Rally2) e 13 dell’ERC3 Junior-Pirelli (per Rally4 e Rally5).



24:le nazionalità diverse rappresentate, grazie alla presenza dell’ERC.



4: i Campioni nazionali presenti di Germania, Italia, Polonia e Romania, più quelli di ERC1 Junior ed ERC3 Junior.



34:i piloti che hanno vinto nell’ERC, con tre Campioni.



3:i piloti dell’Abarth Rally Cup, ovvero Dariusz Poloński, Roberto Gobbin ed Andrea Mabellini.



La Top5:

1: Il famoso Colosseo di Roma, davanti al quale ci sarà la sfilata, è il più grande anfiteatro mai costruito al mondo. I lavori partirono nel 72 DC e terminarono nell’80 DC.

2: Il primo Rally di Roma Capitale si è svolto nel 2013 e nel 2017 è entrato a far parte dell’ERC.

3: Il comune di Fiuggi sarà la base dell’evento, famoso per le sue acque termali.

4: Roma è una delel due Capitali dell’ERC. L’altra è Nicosia, dove si svolge il Rally di Cipro.

5: L’Italia ha all’attivo 23 successi nell’ERC. L’ultimo è stato conquistato da Giandomenico Basso.

