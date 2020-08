-

Zelindo Melegari non ha raggiunto il podio in FIA ERC2 al Rally Liepāja, ma resta leader della categoria.

Dopo la grande vittoria ottenuta al Rally di Roma Capitale, l'emiliano e Corrado Bonato terminano quarti in Lettonia e mantengono il primato per 15 punti nella Classe Produzione.



"Queste PS sono fantastiche e mi sono divertito tanto - ha detto Melegari - Il quarto posto è meglio di niente, l'obiettivo era il terzo, ma siamo comunque ancora leader in campionato".

ERC Il Rally delle Azzorre non si svolgerà nel 2020 DA 17 ORE

The post ERC2: Melegari ancora leader con un +15 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Llarena soddisfatto dei progressi in ERC1 Junior DA UN GIORNO