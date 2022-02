Dmitry Feofanov sta pensando a correre in FIA ERC3 nel 2022 dopo un recente test su una Ford Fiesta Rally3.

In linea con la piramide sportiva FIA Rally, l'ERC3 è dedicata alle auto Rally3 a quattro ruote motrici solo da questa stagione: la categoria è tra le opzioni da scegliere per il vincitore dell'ERC2.



"I miei piani per il 2022 e l'ERC in particolare non sono ancora chiari, ma avrò delle risposte prima di marzo", ha detto Feofanov, che ha guidato una Mitsubishi Lancer Evolution X e una Suzuki Swift Rally2 Kit nell'ERC lo scorso anno.



"Nel frattempo sto provando la macchina Rally3 e sono appena tornato da due giorni di test in Lapponia dove ho fatto i miei primi chilometri con la Fiesta. L'auto è bella e facile da guidare e sicuramente prenderò in considerazione di usarla nell'ERC se parteciperò."



Feofanov proverà la Fiesta Rally3 in gara quando affronterà il Rallijs Sarma in Lettonia questo sabato (12 febbraio). Normunds Kokins sarà il suo co-pilota sulla vettura costruita da M-Sport Polonia.

