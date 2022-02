La collaborazione tra Chris Ingram e Ross Whittock nel FIA European Rally Championship è finita.

Il duo campione ERC più giovane ha annunciato la loro separazione venerdì dopo 29 eventi insieme, tra cui 17 round del campionato europeo.



Whittock si è unito al suo collega britannico Ingram per le ultime due gare del campionato ERC3 Junior nel 2017, che Ingram ha vinto. Dopo altri successi nel 2018 si sono poi imposti all'ultimo round della stagione 2019. Fatto un della stagione 2022 in WRC2 con Toksport WRT, i due hanno confermato che non saranno più in macchina assieme.



"Ho scelto Ross come mio co-pilota verso la fine del 2017, dove mi ha aiutato a conquistare il campionato ERC Junior con Opel. Da allora abbiamo ottenuto tanto nell'ERC e nel WRC con Toksport, ma è arrivato il momento di separarsi come equipaggio. Vorrei augurare a Ross la migliore fortuna per il futuro e ringraziare lui e la sua famiglia per il loro sostegno".



Whittock ha detto: "La separazione ha segnato la fine di un capitolo di successo della mia carriera, con la decisione presa a beneficio di entrambe le nostre carriere. Vorrei ringraziare Chris per la partnership e il successo che abbiamo avuto insieme e gli auguro tutto il meglio per il futuro. Ci saranno nuove opportunità per me e sono entusiasta di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera".

Ad

ERC Sesks torna in azione in Lettonia IERI A 13:06

ERC Feofanov valuta il passaggio all’ERC3 con la Fiesta Rally3 10/02/2022 A 15:39