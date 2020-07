Ingram: “Sarà una gran battaglia al Rally di Roma Capitale”

-

Chris Ingram non sarà al via del Rally di Roma Capitale, primo round del FIA European Rally Championship che si terrà il weekend del 24-26 luglio.

In attesa di stabilire i piani per il 2020, l'inglese ha commentato il primo round di quest'anno.



“Sarà una sfida tra Crugnola e Lukyanuk - ha commentato Ingram - Conosciamo tutti il valore di Alexey, ha già vinto questa gara in passato, mentre Crugnola l'anno scorso è stato incredibile. Inoltre ha trionfato in due rally nelle scorse settimana e sarà fantastico vedersela con loro".



Un duro lavoro e una preparazione accurata

L'obiettivo di Ingram resta fare il salto nel World Rally Championship, ma ad ERC The Stage, il programma online di Eurosport Events, ha ammesso che con la Toksport WRT si può anche difendere il titolo 2020.



“Con la Toksport abbiamo pensato di fare tutte le gare possibili nell'ERC. La decisione di saltare Roma è un peccato perché è uno dei rally che preferisco, nonché uno dei migliori in assoluto. C'è sempre stata lotta e sarebbe stato fantastico andarci, ma bisognava anche prepararsi bene. E' un evento di altissimo livello e gente come Crugnola ha avuto modo di provare, mentre io non corro dal Rally Hungary dello scorso novembre, per cui non avrebbe avuto senso. Abbiamo deciso che la cosa migliore era aspettare e allenarsi bene, sperando di poter riprendere velocemente".



ERC grande campionato

Ingram è succeduto a Vic Elford (1967) nell'albo d'oro dell'ERC battendo Alexey Lukyanuk al Rally Hungary dell'anno scorso, portando a termine un percorso iniziato nel 2014 in ERC3 Junior con la Renault Twingo del team di famiglia che lo ha portato ad issarsi in vetta alla Classe Junior nel 2017.



“L'ERC Junior è il miglior campionato per progredire, l'anno scorso abbiamo visto quanto l'ERC1 Junior fosse competitiva anche a livello assoluto e la lotta con Filip Mareš al Barum Rally è stato il punto migliore, anche se non ho vinto. Ma anche l'ERC3 Junior, che ho fatto due volte, è fantastica, credo che a livello internazionale l'ERC sia la serie migliore per crescere, indipendentemente dalla macchina che utilizzi. Io ho iniziato con quella di mio padre, che era meccanico! Sono passato dal team di famiglia alla vittoria assoluta con un team professionale, l'ERC rende tutto questo possibile ed è speciale per me".



"La copertura mediatica è incredibile, i rally sono una sfida unica e molto impegnativi, quando corri senti il sostegno dei fan in tutti i posti ed è incredibile. E' un altro mondo, ogni rally è speciale a modo suo ed è un tipo di campionato che mi piacerebbe fare ogni anno".

