La resilienza di Landa in ERC3 Junior al debutto

Nikolai Landa ha debuttato in FIA ERC3 Junior Championship-Pirelli al Rally di Roma Capitale chiudendo in Top5 nonostante una marea di problemi.

L'austriaco e suo padre Günter hanno dovuto sistemare più volte le noie che la loro nuova Ford Fiesta Rally4 ha manifestato.



“La prima cosa che vorrei fare è ringraziare il team, specialmente mio padre. Mi ha motivato per tutta la gara e alla fine era molto contento che l'avessimo terminata. Ho imparato che qui è tutto molto diverso rispetto all'Austria, per come si va forte. Ho dovuto tenere d'occhio il consumo dei freni e fidarmi delle gomme perché qui il grip è alto. Sarei voluto andare più forte, ma comunque sono contento di aver imparato molto e non vedo l'ora di andare al Rally Liepãja, vediamo cosa succederà là"., ha commentato il portacolori del DriftCompany Rally Team.

