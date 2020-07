Landa concentrato sul debutto in ERC3 Junior

-

Nikolai Landa ha già la testa al debutto in FIA ERC3 Junior Championship-Pirelli nonostante il recente incidente.

L'austriaco al Rally Velenje in Slovenia si è capottato mentre preparava il Rally di Roma Capitale, ma i meccanici del DritCompany Rally Team hanno rimesso in sesto la Ford Fiesta Rally4 del 21enne che quindi potrà correre con suo padre Günter nel round laziale.



“Avevamo deciso di andare al Rally Velenje in Slovenia per preparare Roma, solo che ci siamo capottati - spiega l'austriaco - Non era come speravo andasse, ma ho imparato lo stesso parecchio e sono lieto di avere alle spalle un team di livello mondiale che mi ha sistemato la macchina".



“Il mio obiettivo per il Rally di Roma Capitale è continuare ad imparare e prendere fiducia dopo il botto in Slovenia. So che gli altri ragazzi dell'ERC3 Junior saranno molto veloci e con più esperienza di me in macchina, ma voglio fare un rally consistente e vediamo come lo concluderemo. Non vedo l'ora di fare il primo evento dell'ERC3 Junior".

