Esapekka Lappi, che ha vinto il FIA European Rally Championship nel 2014, prenderà il posto di uno dei più grandi piloti di questo sport al Rally di Svezia la prossima settimana.

Lappi è stato scelto per condividere la Toyota GR Yaris Rally1 di Sébastien Ogier in diversi eventi WRC nel 2022, a partire da quello del 24-27 febbraio. Ogier, l'otto volte campione del WRC, sta affrontando un programma parziale nel 2022 per perseguire le sue ambizioni nel FIA World Endurance Championship.



"Sono molto eccitato per questo momento", ha detto Lappi. "Essere di nuovo in competizione al più alto livello è qualcosa che non vedevo l'ora di fare da molto tempo. È stato molto naturale lavorare di nuovo con la squadra nelle ultime settimane e nei test. Il mio feeling con la GR YARIS Rally1 era già abbastanza buono fin dall'inizio e sta migliorando passo dopo passo".



L'ERC è la categoria ideale per i piloti che passano dal livello nazionale e puntano ai vertici dello sport. Il Rally Serras de Fafe - Felgueiras - Cabreira e Boticas ospita l'apertura della stagione 2022 dal 12 al 13 marzo

