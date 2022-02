La stagione 2022 del FIA European Rally Championship partirà con una nuova Super Speciale per le strade di Fafe venerdì 11 marzo.

Lunga 1,43 chilometri, la breve Prova prenderà il via alle 21h08 ora locale e sarà quella di apertura del Rally Serras de Fafe - Felgueiras - Cabreira e Boticas.



Trasmessa in diretta su WRC+ All Live, attraversa il centro di Fafe e sarà aperta agli spettatori, vicina al parco assistenza dell'evento.



Gli equipaggi affronteranno la PS uno per uno e saranno messi alla prova da sezioni di asfalto e ciottolato più una rotonda.



La PS comprende anche una virata secca in una strada laterale, un tornante stretto, una sezione in discesa e un punto in cui i piloti devono eseguire dei "donuts" prima di continuare.



Iain Campbell, manager dell'ERC, ha completato una ricognizione della Super Special Stage di Fafe ed è rimasto impressionato dalle disposizioni messe in atto dall'organizzatore dell'evento, Demoporto.



"Questa è una classica superspeciale del centro città e sicuramente una di quelle che deve essere ben valutata perché può sorprenderti se non sei completamente concentrato", ha detto Campbell. "È anche una grande opportunità per gli appassionati di vivere l'emozione dell'ERC a pochi passi dalle loro case".

