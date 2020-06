Lukyanuk: “Non vedo l’ora di iniziare lo spettacolo dell’ERC”

-

Alexey Lukyanuk è stato ospite di ERC The Stage assieme al rivale Craig Breen e ai presentatori Julian Porter e Chris Rawes.

Nella trasmissione voluta dal promoter Eurosport Events, il Campione del FIA European Rally Championship 2018 in diretta da San Pietroburgo ha ribadito la sua voglia di risalire sulla propria Citroën C3 R5 per il 2020, che inizierà con il Rally di Roma Capitale (24-26 luglio).



"La cosa più importante è ricominciare a guidare - ha detto il russo - Fermandoci tutti stiamo perdendo parecchio, anche gli sponsor la loro visibilità e la gente si comporta diversamente. E' tutto molto strano, per questo dico che è meglio ripartire il prima possibile con il nostro spettacolo. Non mi va di pensare a strategie o punti, la mia intenzione è rimettermi al volante e divertirmi".

