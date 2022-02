La nuova Škoda Fabia Rally2 sta crescendo nelle mani di un ex pilota del FIA European Rally Championship.

Kris Meeke ha confermato lo scorso fine settimana che è impegnato a provare la Fabia di nuova generazione, che dovrebbe puntare al successo nell'ERC quando sarà omologata per le competizioni.



Lo scorso agosto Škoda Motorsport ha rivelato che un "prototipo della futura Škoda Fabia in versione Rally2 è già stato testato su strade asfaltate e sterrate in Repubblica Ceca, Francia e Spagna".



L'annuncio di Škoda Motorsport continua: "La nuova Škoda Fabia sta arrivando sul mercato internazionale. Mentre l'auto stradale fa il passaggio dalla terza alla quarta generazione, seguirà la versione da rally".



Michal Hrabánek, responsabile di Škoda Motorsport, ha dichiarato: "La nuova Škoda Fabia per la categoria Rally2 è entrata nella fase di sviluppo e collaudo. I nostri tecnici possono basarsi sulle conoscenze e sull'esperienza del progetto Škoda Fabia Rally2 Evo in corso, che ha ancora molto successo in tutto il mondo."



Lo scorso agosto Škoda Motorsport aveva già venduto più di 400 unità delle varianti R5, Rally2 e Rally2 Evo della Fabia. Ancora deve però annunciare quando l'auto apparirà in gara per la prima volta.

