Munster: “Vorrei continuare l’avventura in ERC1 Junior”

Grégoire Munster è giunto quarto in FIA ERC1 Junior Championship al Rally di Roma Capitale e spera di poter fare altre gare nella serie.

Al volante della sua Hyundai i20 R5, il belga e Louis Louka hanno accumulato tanti dati ed esperienza che potrebbe tornare loro utile nelle prossime uscite.



"E' andata bene, abbiamo cambiato diversi set-up e imparato tanto sulla macchina in queste condizioni perché era la prima volta che correvo un rally su asfalto al di fuori del Belgio e a casa mia è più scivoloso. Ce la siamo giocata con il Campione ERC1 Junior del 2019, Filip Mareš, combattendo duramente fino alla fine, ho fatto anche il miglior tempo in Classe e sono contento. Nella PS7 non avevo un buon ritmo, ho sofferto il sottosterzo ed è per questo che ho cambiato alcune cose nell'arco del weekend, per risolvere il problema. Abbiamo accumulato parecchi dati per il futuro e sono felice, ora spero che al Rally Liepaja si possa andare. Vedremo, ma ci spero tanto", ha detto il pilota della BMA.

