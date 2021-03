Dopo aver ottenuto tante soddisfazioni nel nuoto pinnato, Daniel Polášek si prepara ad una nuova avventura nel FIA ERC3 Junior Championship.

Il 21enne ceco ha vinto tanti titoli in questa disciplina in passato e ora si unirà alla Orsák Rallysport per correre con una Ford Fiesta Rally4 gommata Pirelli.In due anni di corse, Polášek ha accumulato abbastanza esperienza da provare il salto in ERC3 Junior a partire dal 77th Rally Poland (18-20 giugno), dove verrà affiancato da Kateřina Janovská, con la quale ha già corso il Blaufränkischland Rally in Austria chiudendo secondo in Classe RC4."E' stata la mia prima gara con la Ford Fiesta Rally4 e in precedenza avevo fatto solo dei test a Bělá pod Bězdězem e Kopřivnice. Rispetto alla Opel ADAM Cup questo è un bel salto in avanti, ma l'auto va molto bene".Dopo la Polonia le sue gare saranno Rally Liepāja (1-3 luglio), Rally di Roma Capitale (23-25 luglio) e Barum Czech Rally Zlín (27-29 agosto). Il suo programma prevede tre anni in ERC3 Junior, per cui la partecipazione a Rally Hungary (22-24 ottobre) e Rally Islas Canarias (18-20 novembre) dipenderà dai risultati ottenuti ad inizio anno.“Faremo le quattro gare dell'ERC3 Junior e se otterrò dei bei risultati allora vedremo se correre anche Rally Hungary e Rally Islas Canarias. Probabilmente potrei prendere parte anche a Valašská Rally, Rallysprint Kopná e Rally Bohemia in Repubblica Ceca, ma l'obiettivo rimane fare esperienza.Dopo averlo seguito nel nuoto pinnato, Leo Pavlík accompagnerà Polášek anche in questa avventura. Parliamo di un pilota che ha vinto sei volte il Czechoslovakia Rally Championship tra anni '70 e '80. "Ho pensato all'ERC dall'inizio della mia carriera e lo scorso autunno con Leo Pavlík abbiamo chiamato Jaroslav Orsák trovando un accordo".Per maggiori informazioni, cliccate qui https://www.fiaerc.com/erc-junior-2021/