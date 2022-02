Mārtiņš Sesks, che ha vinto un doppio titolo FIA ERC nel 2018, si sta preparando per mostrare il suo talento nelle macchine a quattro ruote motrici in questa stagione.

Il 22enne parteciperà domani al Rallijs Sarma nella sua nativa Lettonia a bordo di una Škoda Fabia del Proracing Rally Team costruita secondo i regolamenti Rally2 Kit.



Anche se non ha ancora annunciato i suoi piani per il 2022, l'uscita è un'opportunità utile per l'ex FIA Junior WRC per riacclimatarsi alla trazione integrale dopo due stagioni trascorse a competere con macchine a due ruote motrici.



"Sembra di iniziare un nuovo anno scolastico", ha scritto Sesks su Facebook. "Renara [Renars Francis] e io siamo estremamente felici di sedere su una macchina a trazione integrale, una Škoda Rally2 Kit in questa gara. L'auto non è della più alta classe R5 o Rally2, tuttavia non diminuisce la gioia di guidare. L'elenco dei partecipanti è molto forte, quindi con molto interesse e impazienza guardiamo come faremo e quanto velocemente possiamo adattarci alla nuova tecnica nelle condizioni della competizione. Cerchiamo di fare del nostro meglio e di andare il più velocemente possibile. Ma, naturalmente, la cosa principale è imparare".



Sesks ha fatto due apparizioni su una Škoda Fabia R5 nel Campionato Europeo Rally FIA 2019, premio per aver vinto l'ERC3 Junior l'anno precedente. Ha concluso terzo assoluto nel suo evento di casa, il Rally Liepāja, prima di piazzarsi ottavo al Rally di Roma Capitale.



Ha trascorso le ultime due stagioni gareggiando nel Junior WRC, arrivando secondo nel 2020 e terzo nel 2021. È anche il campione ERC3 del 2018.

