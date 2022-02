Suzuki Motor Ibérica sarà ancora al via del FIA European Rally Championship nella Classe Open per Rally2 Kit, Group N4 and RGT cars.

Dopo aver vinto con Javier Pardo ed Adrián Pérez in FIA ERC2 nel 2021, il team schiera ancora le sue Swift R4lly S Rally2 Kit.



Pardo e Pérez passeranno al Rally2, per cui si punterà su Alberto Monarri e Carlos Cancela, che affiancheranno i confermati Joan Vinyes e Jordi Mercader nella categoria per le auto produzione.



Vinyes, ex pilota di salite, si è piazzato quarto in ERC2 perdendo all'ultima PS la vittoria al Rally Islas Canarias.



Monarri aveva invece vinto in Abarth Rally Cup alle Canarie nel 2019.



Motul, Ourense, Suzuki Finance, Suzuki Dealers Network, Tradisa, Redur e Rallycar, più Terratraining Motorsport supporteranno Suzuki Motor Iberica in ERC Open nel 2022.

