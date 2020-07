Tutto quello che c’è da sapere su: #1 Italia

-

L'Italia ospita il primo round del 2020 del FIA European Rally Championship il 24-26 luglio. Ecco cosa c'è da sapere sulla terra di Abarth, Luca Rossetti, Pirelli, pizza e Rally di Roma Capitale.

1: I tre colori della bandiera italiana sono verde (speranza), bianco (fede) e rosso (beneficenza).



2: il Conte Francesco Baracca, famoso pilota d’aerei nella Prima Guerra Mondiale, ha ispirato il logo con il Cavallino Rampante della Ferrari.



3: la città di Pompei bruciò dopo l’eruzione del Vesuvio, sommersa da 6m di lava nel 79 DC.



4: a Napoli nel 1860n nacque la pizza.



5: la pasta ha le sue regole. Non si mangia mai con il cucchiaio, con altri cibi come il pollo e con il ketchup.



6: fra i personaggi famosi ci sono Marco Polo, Leonardo Da Vinci e Michelangelo.



7: il Gelato non è solo… gelato! Rispetto ad altri paesi, viene servito più caldo e non montato.



8: l’Italia ha ben 23 titoli ERC conquistati dai suoi piloti, più di chiunque altro.



9: Raffaele Pinto è stato il primo Campione ERC nel 1972, mentre Luca Rossetti l'ultimo nel 2011 fra gli italiani.



10: Candido Enzo Jacuzzi è colui che ha inventato l’idromassaggio.



La Top10

1: la Torre UniCredit di Milano è la più alta coi suoi 231m

2: Opera fu fondata nel XVI sec.

3: il Po è il fiume più lungo con i suoi 652km

4: Roma è la città più grande, la Sicilia la maggior isola

5: l’Etna è il vulcano più grande attivo in Europa

6: l’UNESCO ha 54 siti nel suo patrimonio in Italia

7: Venezia è costruita su 117 isole

8: solo il Brasile ha vinto più Mondiali di calcio dell’Italia (5 contro 4)

9: l’animale nazionale dell’Italia è il lupo grigio

10: l’acronimo di FIAT è Fabbrica Italiana Automobili Torino

