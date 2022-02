La prima Power Stage della nuova era del FIA European Rally Championship si terrà in occasione del Rally Serras de Fafe - Felgueiras - Cabreira e Boticas, primo round del 2022 che si svolge dall'11 al 13 marzo.

Questa avrà luogo sulla famosa PS Lameirinha, che si conclude con il leggendario salto Pedra Sentada dopo circa 15 chilometri di tortuoso sterrato.



Il salto Pedra Sentada segue una breve sezione di asfalto - una delle poche della gara - con l'atterraggio situato quasi in vista dell'arrivo dove sarà allestito il podio della Power Stage.



Anche l'ERC avrà la sua Power Stage



Da questa stagione, la prima di WRC Promoter come promotore del campionato europeo, l'ERC segue il FIA World Rally Championship, includendo la Power Stage in diretta TV con punti bonus.



I cinque piloti più veloci della categoria ERC1 sulla prova speciale finale avranno punti extra su una scala di 5-4-3-2-1. Con un massimo di 40 punti aggiuntivi disponibili in tutta la stagione, dunque i decimi di secondo saranno fondamentali e se guadagnati possono aumentare significativamente la lotta per il titolo.



Trasmesso in diretta sulle reti internazionali e su WRC+ All Live, l'introduzione della Power Stage significa anche che i punti bonus non saranno più assegnati dopo ogni tappa, come accadeva nelle ultime stagioni.



L'itinerario completo del Rally Serras de Fafe - Felgueiras - Cabreira e Boticas, compresi gli orari della Power Stage "Lameirinha", saranno annunciati presto.

