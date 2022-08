Trapela lieve ottimismo sulle condizioni di salute di Gino Rea dopo il terribile incidente alla 8 ore di Suzuka. A rivelarlo è la famiglia del pilota con un nuovo aggiornamento sul profilo Instagram. “I risultati della TAC hanno mostrato segni di ripresa con una riduzione del gonfiore” si legge nella descrizione. “È in condizioni stabili e si sta riprendendo dai soliti effetti collaterali di un trauma del genere. Ci auguriamo che la sua guarigione sia rapida, perché sappiamo che ne è capace” conclude il bollettino medico.

Gino Rea è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni e finito in coma lo scorso 6 agosto a seguito di una caduta alla chicane del Triangolo nell’ultima sessione di prove libere, probabilmente per colpa di un guasto all’impianto frenante della sua Honda, riportando serie lesioni alla testa e alla clavicola, come ha fatto sapere la famiglia nei giorni precedenti di vita e il quadro clinico resta ancora critico, ma questi piccoli miglioramenti degli ultimi giorni lasciano ben sperare sulle sue condizioni.