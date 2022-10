La multa di 7 milioni di dollari è una cifra enorme. Da qualche porte ho letto che è una cosa minima, invece impatterà e di fatto avremo un forte gap nella classifica Costruttori dell'anno prossimo. Si condiziona lo sviluppo della nostra macchina". Con queste parole il team principal della Red Bull, Siamo rimasti sorpresi anche dalle voci sulle cifre e e dagli attacchi degli altri team" - prosegue Horner -. "In realtà la nostra infrazione è solo di 430mila dollari, ben inferiore all'1% del Budget Cap, e nel 2021 non abbiamo avuto nessun vantaggio in pista da questi soldi spesi in più. Max Verstappen ha vinto il Mondiale dell'anno scorso in modo equo". ". Con queste parole il team principal della Red Bull, Chris Horner , commenta la sentenza della FIA che ha sanzionato la scuderia austriaca per la violazione del Budget Cap infliggendole - oltre a una sanzione economica - anche la riduzione del 10% del tempo a disposizione per i test sulla monoposto per il Mondiale 2023. "" - prosegue Horner -. "".

"Accettiamo le penalità, anche se a malincuore"

"Il 9 ottobre, un'ora e mezza dopo che Verstappen aveva vinto il campionato piloti a Suzuka, sono stato informato che eravamo in violazione del regolamento per 1,8 milioni di sterline. Eravamo sorpresi, pensavamo di aver risposto a tutti i punti e che la situazione si sarebbe potuta risolvere velocemente. La FIA ha riconosciuto le attenuanti. Se avessimo tirato per le lunghe il processo amministrativo ci sarebbero voluti dei mesi per chiudere la questione. Vista la quantità di speculazioni che si sono susseguite, abbiamo ritenuto che fosse nell'interesse di tutti chiudere i conti. Accettiamo le penalità. A malincuore, ma le accettiamo".

