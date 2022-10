Una multa di 7 milioni di dollari e il 10 per cento in meno di tempo per i test aerodinamici (simulazioni al computer e galleria del vento) per la stagione 2023. Questa la sentenza della FIA che ha sanzionato la Red Bull per la violazione del Budget Cap durante il Mondiale 2021. La Red Bull, che ha accettato il patteggiamento, spiegherà la propria posizione in una conferenza stampa prevista nel pomeriggio.

"La Red Bull non ha agito in malafede"

"La violazione del Budget Cap da parte di Red Bull è stata riconosciuta - si legge nella sentenza della FIA -, tuttavia si riconosce che il team ha agito con spirito collaborativo durante l'intero processo di revisione cercando in modo tempestivo di fornire ulteriori informazioni e prove. Non ci sono evidenze che Red Bull abbia agito in malafede né in modo disonesto o fraudolento, né che abbia intenzionalmente nascosto alcuna informazione".

