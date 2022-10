Max Verstappen in un colpo solo vince il Gran Premio del Giappone, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, e il secondo titolo iridato della carriera, quindi il team di Milton Keynes piazza la doppietta grazie al secondo posto finale di Sergio Perez che sopravanza Charles Leclerc grazie alla La direzione di gara ha deciso di assegnare i punti al 100% nonostante la gara avesse visto completati solamente 28 giri e, in quel caso, sarebbero stati solamente 19 su 25. Una domenica trionfale per la Red Bull , diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022,, quindi il team di Milton Keynes piazza la doppietta grazie al secondo posto finale di Sergio Perez che sopravanza Charles Leclerc grazie alla penalità di 5 secondi inflitta al monegasco dopo la bandiera a scacchi. Non solo, dopo la conclusione della gara è arrivata la seconda sorpresa.nonostante la gara avesse visto completati solamente 28 giri e, in quel caso, sarebbero stati solamente 19 su 25.

“Non ci aspettavamo nemmeno noi che sarebbero stati assegnati tutti i punti – spiega il team principal della Red Bull Christian Horner ai microfoni di Sky Sports – Pensavamo che occorresse ancora un punto e di rimandare tutto alla prossima gara. Ad ogni modo una enorme soddisfazione, tutto è andato al di là dei nostri sogni migliori”. Il numero uno del team di Milton Keynes analizza la gara di Suzuka: “Max Verstappen ha corso in maniera dominante. Abbiamo conquistato la 14a vittoria stagionale, un nuovo record per noi. Se ripensiamo ad inizio stagione, non posso che fare i complimenti a tutti, dato che siamo stati in grado di risalire dopo le difficoltà che avevamo riscontrato con i ritiri di Bahrain e Australia”.

Christian Horner prosegue: “Max e il team hanno alzato l’asticella ad un livello sempre superiore. Vincere qui in Giappone in casa della Honda rende tutto ancor più speciale. Il modo nel quale ci siamo adattati tutti ai nuovi regolamenti è un risultato fenomenale per l’intera scuderia. Rispetto ad un anno fa Max è cresciuto tantissimo, merita ampiamente il titolo”.

Verstappen: "Il secondo titolo? Sensazioni uniche"

Pioveva piuttosto forte, ma la macchinava volava in queste condizioni. Sono molto contento di aver vinto qui perché questa è sempre una pista speciale“, ha sottolineato a caldo Max, “, ha sottolineato a caldo Max, ancora non consapevole di aver vinto il Mondiale

Sul podio poi il neerlandese ha aggiunto altre considerazioni sul suo secondo titolo: “È davvero incredibile questo risultato, frutto di un lavoro inimmaginabile della squadra. Voglio sottolineare anche i grossi meriti di Honda che ci sta supportando e vincere qui il Mondiale è speciale anche per loro. Il primo titolo è stato emozionante in modo particolare, ma anche questo 2022 per le tante vittorie ottenute è unico nel suo genere“.

Verstappen: "In Giappone la passione per i motori è incredibile"

