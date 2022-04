La Ferrari ha cominciato alla grande il Mondiale 2022 di F1. La scuderia di Maranello si è imposta, grazie al monegasco Charles Leclerc , in Bahrain e in Australia , ottenendo un totale di cinque podi nelle prime tre apparizioni di questo campionato. Non a caso Leclerc comanda la graduatoria piloti con 71 punti, mentre la Rossa svetta in quella costruttori con 104. Fatti e non chiacchiere, ma si è solo all’inizio. La Ferrari viene da stagioni complicate nelle quali per una serie di progetti non competitivi è stata costretta a recitare un ruolo non consono ai suoi ambiziosi obiettivi. Il cambio di regolamento tecnico, lanciato quest’anno, ha permesso ai tecnici del Cavallino Rampante di presentare una monoposto molto diversa, investendo tempo e risorse importanti.