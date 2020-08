Caso Racing Point, la Renault ritira il ricorso in appello

Dal nostro partner OAsport.it

Colpo di scena in Formula 1 a tre giorni dall’inizio del weekend di gara del GP del Belgio 2020, con la Renault che fa dietrofront e decide di ritirare i ricorsi presentati contro la Racing Point. La scuderia francese, tramite un comunicato ufficiale, ha scelto quindi di non portare avanti al Tribunale Internazionale l’appello contro la sentenza sulla Racing Point, sanzionata con una multa da 400 mila dollari e con una penalità di 15 punti nella classifica del campionato costruttori 2020 per aver utilizzato illegalmente delle componenti (nel caso specifico delle prese d’aria dei freni) appartenenti alle Mercedes W10 del 2019. Così facendo la casa transalpina lascia di fatto da sola in questa battaglia la Ferrari, che adesso dovrà decidere a sua volta se archiviare o meno il caso ritirando l’appello.

La Renault: "Stop alle polemiche"

"Il Team Renault conferma di aver chiesto di ritirare i ricorsi presentati contro le decisioni dei collegi dei commissari sportivi in relazione alle prese d’aria dei freni del team Racing Point – si legge in una nota ufficiale –. Al di là delle decisioni, la questione era vitale per l’integrità della Formula 1, sia per quanto riguarda la stagione in corso che per quella futura. Tuttavia, un intenso e costruttivo lavoro tra la Federazione, la Renault e tutti gli attori principali della F1 ha portato a progressi concreti nella salvaguardia del dna di questo sport attraverso modifiche al Regolamento Sportivo e Tecnico previsto per la stagione agonistica 2021, modifiche che chiariscono i requisiti cardine per essere qualificati come Costruttore. Il raggiungimento di questo obiettivo strategico, nell’ambito delle trattative che hanno portato al nuovo Patto della Concordia, sono state la nostra priorità. Ora è tempo di mettersi alle spalle le polemiche di questo inizio di stagione perché dobbiamo concentrarci sulle tante gare che ancora restano da disputare in un campionato intenso e unico nel suo genere".

