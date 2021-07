Alfa Romeo e Sauber Motorsport hanno rinnovato la loro collaborazione, siglando un accordo pluriennale (sembra di tre stagioni). La casa milanese resterà così in F1, leagata alla squadra svizzera direta da Frédéric Vasseur e farà le dovute valutazioni anno dopo anno. L’obiettivo dichiarato è quello di portare il “Biscione” a metà della griglia di partenza della massima categoria automobilistica, mentre al di fuori della pista si lavorerà per perfezionare la tecnologia ibrida sul prodotto di serie.

La speranza è quella di compiere un salto di qualità nel 2022, quando la Formula Uno sarà stravolta da una rivoluzione regolamentare. Alfa Romeo si concentrerà sul perfezionare il cammino verso l’elettrificazione, con la sua pionieristica strategia ibrida, la tecnologia sostenibile e la continua ricerca dell’efficienza. Al momento le due monoposto sono nelle mani del finlanese Kimi Raikkonen e del pugliese Antonio Giovanizzi, da vedere quali saranno gli scenari il prossimo anno.

Jean-Philippe Imparato, CEO Alfa Romeo: “L’Alfa Romeo è nata in pista. Oggi siamo orgogliosi di continuare a onorare quel DNA da corsa ponendolo al centro del futuro del nostro marchio. Siamo guidati dalla passione e dall’eccellenza. La Formula 1 rappresenta un laboratorio all’avanguardia per la futura elettrificazione della nostra gamma, pienamente coerente con la nostra visione per i prossimi anni. Inoltre, il Motorsport offre l’incomparabile esposizione globale che desideriamo sfruttare per un futuro di successo“.

Frédéric Vasseur, Team Principal Alfa Romeo Racing ORLEN: “Siamo lieti di annunciare l’estensione di questa partnership. Alfa Romeo è stata una compagna incredibile negli ultimi anni e siamo ancora più entusiasti dei capitoli che ancora dovranno venire”.

