Ora c'è anche la data. La Ferrari ha ufficializzato la data in cui verrà svelata a tifosi e stampa la nuova monoposto per il 2021, la Ferrari SF21. Nella mattinata, a Maranello, è stata fatta anche partire ufficialmente la stagione con la prima accensione del nuovo motore. Il 26 febbraio ci sarà quindi la presentazione della squadra e il 10 marzo quella della monoposto, con due eventi in live streaming separati (il calendario di tutte le presentazioni).