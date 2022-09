Alfa Romeo e Guanyu Zhou hanno scelto un momento speciale per annunciare il rinnovo contrattuale per il 2023: lo hanno fatto alla vigilia ottavo posto in Canada e un altro punto in Italia. hanno scelto un momento speciale per annunciare il rinnovo contrattuale per il: lo hanno fatto alla vigilia del GP di Singapore , tappa che segna il ritorno del circus in Asia. Zhou è stato il primo cinese ad andare a punti nella storia della F1, chiudendo al decimo posto la sua gara d'esordio in Bahrain, e ha poi raccolto une un altro punto in Italia.

Alfa Romeo si è detta "molto impressionata dal suo impegno e dal suo atteggiamento", cui si aggiunge anche un contributo importante al simulatore per estrarre il massimo potenziale dalla C42.

"Zhou è stato la sorpresa di questa stagione - ha dichiarato il boss della scuderia, Fred Vasseur -. Vogliamo continuare a lavorare con lui. Sin dal primo giorno, al test di Abu Dhabi dello scorso anno, ci ha colpito in maniera positiva per la sua etica del lavoro. Sapevamo che era un pilota veloce ed è riuscito ad adattarsi velocemente alla F1. È un ragazzo molto piacevole, è ben voluto da tutta la squadra. Ha l'umiltà di fare domande e di imparare dagli ingegneri e da Bottas, e l'intelligenza di mettere in pratica tutto quello che apprende, gara dopo gara. Porterà con sé questo bagaglio di esperienza nella prossima stagione, e aiuterà la squadra a fare un altro passo in avanti".

"Ho ancora tanti obiettivi da raggiungere in F1 e in questa squadra - ha dichiarato invece Zhou -. In questa prima parte di stagione abbiamo fatto un gran lavoro, ma sono soltanto i primi passi del percorso che vogliamo intraprendere nel prossimo anno. Abbiamo ancora molto da apprendere e da sviluppare, ma ho fiducia nel progetto. Guardo con entusiasmo al prossimo capitolo della mia storia con Alfa Romeo".

