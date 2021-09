Kimi Raikkonen è intervenuto nel corso della conferenza stampa del Gran Premio d’Olanda, tredicesima prova del Mondiale F1 2021. Il finnico si prepara a dare battaglia dopo l’annuncio del ritiro a fine stagione.

L’ex pilota Ferrari, nella serata di ieri, ha annunciato sui social che questo sarà l’ultima stagione nella massima formula. Non conosciamo chi lo rimpiazzerà in Alfa Romeo, realtà che potrebbe trovarsi nel 2022 con due nuovi protagonisti. Il campione del mondo 2007 ha affermato di non avere piani in mente per il futuro dopo la stagione 2021: “Non voglio avere un programma, da quando ho iniziato a correre ho sempre avuto qualcosa di stabilito da dover rispettare”.

Il compagno di box di Antonio Giovinazzi ha proseguito dicendo: “Non ho fretta. Non ho ancora pensato a cosa farò dopo la F1. Al momento non mi interessa il futuro, desidero godermi il tempo senza orari e stare con la mia famiglia. Sono molto rilassato, non ho preso questa decisione ieri. È sempre stato importante per me avere una vita reale accanto alla F1”.

Ripercorrendo il proprio passato nella massima formula, il finlandese ha commentato: “Le vittorie alla fine della stagione 2007 sono state molto importanti per gettare le basi del Mondiale. Ma ogni successo sembrava diverso, è difficile sceglierne uno in particolare”.

Raikkonen svela un particolare retroscena durante la conferenza stampa: “Il mio piano era di andare in pensione quando avevo 30 anni. Una cosa è certa. Senza la mia pausa in Formula 1 dopo il 2009 non avrei continuato così a lungo. Il 2010 e il 2011 sono stati due anni in cui ho potuto fare un respiro profondo e ricaricare le batterie”.

