Wind of change nel Mondiale di F1, edizione 2021 . La Renault ha rivisto le proprie strategie e, oltre all’ingaggio di un pilota di grandissima esperienza come il due volte campione del mondo Fernando Alonso, ha optato per un cambiamento nell’ottica del marketing .

De Meo, nella conferenza stampa di questa mattina, ha precisato che: “E’ un cambiamento importante, perché Renault c’è stata per 43 anni. Rimarrà sulle monoposto, ma come fornitore di motori, dunque sarà visibile. Useremo la F1 come piattaforma per il brand e il mercato, riguardo ciò che vogliamo rappresentare del marchio. Anche se Renault è un brand glorioso, Alpine è un marchio che si sposerà anche meglio con la F1“. Giova ricordare che Alpine non è certo oggetto misterioso del mondo delle corse, ricordando le partecipazioni nella classe LMP2 del WEC, con vetture dotate del telaio Oreca.