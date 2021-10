Siamo alla stretta finale nel Mondiale 2021 di F1 e sono cinque gli appuntamenti rimasti. La sfida iridata tra l’olandese Max Verstappen e il britannico Lewis Hamilton è il tema principale della stagione. Dopo la gara che si è tenuta in Texas, il neerlandese ha visto aumentare il proprio margine di vantaggio nei confronti del pilota della Mercedes a 12 punti. Un aspetto importante in un confronto così serrato.

Da questo punto di vista Lewis non vuol di certo mollare, consapevole delle sue possibilità e di dover spingere al 100% per conquistare il titolo e confermarsi ancora una volta campione. “Sapevo che ci sarebbero stati dei weekend in cui avrei potuto vincere e altri no. E’ un anno difficile, stimolante per la battaglia che c’è con Max. Non siamo stati perfetti, ma questo fa parte del mondo delle corse: vivi e impari e noi cerchiamo di essere sempre i migliori“, ha raccontato Hamilton, intervistato da Sky Sports.

Il sette volte iridato ha quindi sottolineato di non essere preoccupato troppo dall’essere preceduto da Verstappen in classifica generale, concentrandosi esclusivamente su se stesso: “Non mi curo troppo di quello che potrebbe accadere. Il mio focus è sul nostro lavoro e su quello che dobbiamo fare per massimizzare il risultato“, le parole di Lewis.

In conclusione, un aspetto importante è stato quello di una notevole differenza nel modo in cui il pilota della Red Bull potrebbe vincere il Mondiale rispetto a quando nel 2008 il britannico ottenne il suo primo iride in Brasile: “Lui ha più anni di esperienza in F1, rispetto a quanto ne avessi io, per cui è sicuramente più preparato. E’ stata una gara molto difficile quella di Interlagos ed ero al mio secondo anno nel Circus“, il ricordo dell’asso nativo di Stevenage.

