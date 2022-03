Max Verstappen ha rinnovato il suo accordo con la Red Bull : guiderà per il team di Milton Keynes in F1 per altre 5 stagioni a partire dal 2024 incluso e fino al termine della stagione 2028. Un accordo che entrambe le parti sapevano di dover confermare. Secondo quello che scrive motorsport.com, il pilota olandese percepirà un compenso di 40 milioni più bonus a stagione, ma se dovesse esercitare l'opzione (a fine 2026) potrebbe aumentarlo fino a 50.

Amo questa squadra, il 2021 è stato incredibile (Verstappen)

Le parole di Verstappen

"Adoro far parte del Team Red Bull è per questo che decidere di firmare fino al 2028 è stata una decisione semplice. Amo questa squadra, il 2021 è stato incredibile, abbiamo raggiunto l'obiettivo programmato sin dal mio arrivo nel 2016. Ora l'obiettivo è mantenere il n.1 sulla macchina il più a lungo possibile".

F1, ingaggi da capogiro

PILOTA INGAGGIO/ANNO Max Verstappen 40 mln Lewis Hamilton 36 mln Charles Leclerc 20 mln Daniel Ricciardo 12 mln Sebastian Vettel 8 mln Carlos Sainz 8 mln Fernando Alonso 6 mln

Il team principal Christian Horner

"Max Verstappen con noi fino al 2028 è una dichiarazione d'intenti. Il focus immediato è mantenere il titolo iridato, ma la durata dell'accordo testimonia di come lui sia parte di una programmazione più lunga. Guardiamo al lavoro della nostra nuova divisione motori, impegnata sulle nuove specifiche di power unit del 2026. Volevamo assicurarci di avere con noi il miglior pilota in griglia per la macchina che ne sarà equipaggiata".

