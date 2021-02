La Ferrari ha ufficializzato quale sarà l’organigramma della squadra che affronterà il Mondiale F1 2021 . Nessuna rivoluzione in vista all'interno della Scuderia di Maranello , ma è prevista una ridistribuzione dei ruoli , in modo da adattarsi alle esigenze di una stagione molto impegnativa dal punto di vista agonistico e gestionale. Va infatti ricordato che, oltre al campionato che scatterà tra un mese in Bahrain, bisognerà anche proseguire nel lavoro di sviluppo della monoposto per il 2022, anno in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento.

Da segnalare un alleggerimento per quanto riguarda la figura di Mattia Binotto: sarà sempre il team principal, ma non dovrà occuparsi degli aspetti legati all’area commerciale, che diventano di competenza di Nicola Boari. Per quanto concerne l’attività in pista, il responsabile sarà Laurent Mekies (al momento ricopre il ruolo di Racing Director), come era già successo in alcune gare della parte finale dell’ultima stagione. Anche nel 2021, infatti, Mattia Binotto potrebbe saltare alcuni weekend di gara, restando a Maranello per pensare al 2022.