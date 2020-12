Sergio Perez ha firmato un contratto con la Red Bull di una stagione in F1, con opzione per il 2022. Il pilota messicano della Racing Point, appiedato dalla scuderia britannica per ingaggiare l’anno venturo il tedesco Sebastian Vettel (in uscita dalla Ferrari) quando il team prenderà la denominazione Aston Martin, è riuscito a convincere il team anglo-austriaco a fare questo investimento, a discapito del thailandese Alexander Albon che rimarrà nel team come Test Driver e pilota di riserva.