Nei suoi 11 anni di carriera in F1, Ralf Schumacher si è diviso tra Jordan, Williams e Toyota, raccogliendo 6 vittorie e altrettante pole position. La Ferrari è sempre stata, però, un affare di famiglia. Il fratello Michael ha vinto cinque titoli con la Rossa. E il nipote Mick è cresciuto nella Ferrari Academy, prima dell'attuale esperienza nel team cliente della Haas.

Max Verstappen ha ormai messo un'ipoteca enorme sul Mondiale con gli Parlando a Sky Deutschland, Ralf ha dato una visione piuttosto pessimista sulla seconda parte della stagione del team di Maranello.ha ormai messo un'ipoteca enorme sul Mondiale con gli 80 punti di vantaggio su Charles Leclerc , e la Ferrari sta pagando in maniera durissima una lunga serie di errori tecnici e di strategia . Così gravi da spingere il team principal, Mattia Binotto, sull'orlo del baratro.

"Vedo Binotto in pericolo già durante la pausa estiva. Ci sono troppe cose che sono andate male, e troppi problemi tecnici. Quando hai una macchina del genere, in grado di competere nuovamente per il titolo, e butti via tutto... beh, è davvero grave".

Mattia Binotto al muretto box della Ferrari

Verstappen, Mondiale in tasca grazie all'auto-distruzione della Ferrari

la Ferrari si sta auto-distruggendo con pit-stop e strategie errate. È stata una scelta sbagliatissima L'ultimo pit-stop di Leclerc è stato qualcosa di incomprensibile. La Ferrari ha regalato altre due posizioni. Non penso che alla Red Bull servano tutti questi aiuti". "La Red Bull deve ancora cambiare la power unit, quindi Max dovrà partire da dietro. Ma se la pista si addice alle sue caratteristiche, non sarà un problema. Anche se la Mercedes sta diventando sempre più forte e potrebbe dargli qualche fastidio, non credo che Verstappen possa ritenersi in pericolo finché starà davanti alla Ferrari. Sarà difficile vedere grossi cambiamenti a fine agosto. Soprattutto perchéÈ stata una scelta sbagliatissima girare il venerdì con le gomme che sarebbero poi servite in gara ".

Errori e pressione mediatica: un mese terribile da gestire per Charles Leclerc

"Battute d'arresto come quelle di Le Castellet e dell'Hungaroring non sono facili da gestire. Il vero problema è che ora ci sono quattro settimane in cui non può fare nulla. E in Italia non è facile gestire la pressione mediatica. Leclerc dovrà dimostrare di essere forte e superare questo periodo difficile. Sarebbe diverso se potesse tornare in pista già settimana prossima e vincere".

