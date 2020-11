Fernando Alonso sta proseguendo il suo cammino verso il grande ritorno nel Mondiale F1 , previsto nel 2021 al volante della Renault (che cambierà nome e si chiamerà Alpine). Lo spagnolo ha completato ben 93 giri a bordo della Renault R.S.18 sul circuito del Bahrain , nella prima di due giornate di test. Nessun problema per il due volte Campione del Mondo , il quale ha dimostrato un’eccellente condizione fisica, in deciso miglioramento rispetto a quanto visto qualche settimana fa durante il filming day a Barcellona.

L’asturiano, lo scorso weekend presente ai box della scuderia francese in occasione del GP dell’Emilia Romagna a Imola, si è trasferito in Medio Oriente per riprendere confidenza con una monoposto della massima categoria automobilistica dopo due anni di assenza dal Circus. Fernando Alondo ha completato la distanza di un Gran Premio e mezzo senza grossi problemi, facendo capire di avere lavorato molto sulla preparazione fisica dopo i dolori ai muscoli del collo accusati al Montmelò un mesetto fa. Oggi il 39enne, il quale ha girato con un inedito casco bianco e nero della Bell, sarà nuovamente in pista per l’ultima giornata di test.